CRESCENTINO. Al fine di incentivare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali, il Comune ha istituito borse di studio per studenti meritevoli, residenti in città da almeno tre anni, che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado (con giudizio non inferiore a nove all’esame di Stato) e di Secondo Grado (con giudizio non inferiore a 100/100 all’esame di maturità).

Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo mail del Comune, protocollo@comune.crescentino.vc.it entro mezzogiorno del prossimo 6 novembre. Sul sito del Comune sono pubblicati il bando e il modulo per la domanda.

