E’ in corso nella chiesa della Resurrezione in via Bena, e sarà visitabile fino a domenica 8 maggio, la mostra “Adriano Olivetti. Il coraggio dell’utopia” (orari: venerdì 15-19, sabato e domenica 10-12 e 15-19).

Sabato 7 maggio alle 16,30, sempre nella chiesa di via Bena, è in programma la conferenza “Il mondo Olivetti”, tenuta da Enrico Bandiera, direttore dell’Associazione Archivio storico Olivetti.

Bandiera anticipa i contenuti della conferenza: «L’incontro verterà soprattutto sulla storia olivettiana. Ripercorreremo la storia dell’azienda dall’inizio, analizzando i punti qualificanti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica di Olivetti, oltre che del grande sviluppo e originalità delle sue attività sociali e culturali». La conferenza metterà inoltre in luce alcune delle figure più importanti nella storia dell’azienda, come Camillo, Adriana e Roberto Olivetti e il designer Giovanni Pintori. Si parlerà anche di Mario Tchou, l’ingegnere della Olivetti che progettò “Elea 9003”, il primo computer italiano completamente a transistor che anticipò sui tempi il colosso Ibm; Tchou morì prematuramente a soli 36 anni mentre stava lavorando a un nuovo calcolatore. L’incontro sarà inoltre occasione per parlare della città che vide nascere la Olivetti: «Ivrea è recentemente diventata un sito Unesco, essendo stata riconosciuta patrimonio mondiale come tra le più importanti città industriali del XX secolo, con le relative ricadute positive in termini di turismo ed economici». «La nostra associazione – aggiunge Bandiera – raccoglie documentazione inerente all’Olivetti e la rende accessibile agli studiosi e agli appassionati di storia industriale. Tentiamo di trasmettere la nostra passione ai giovani: stiamo utilizzando canali come i social network, YouTube, piattaforme per podcast. Quanto fatto da questa azienda contiene grandi valori ancora attuali nel presente e fondamentali per il futuro: tutte cose che vogliamo raccontare alle giovani generazioni».

