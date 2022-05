Minorenne ferito in un incidente stradale questa sera a Crescentino, intorno alle 20.

Un ragazzino di 11 anni, che procedeva in sella alla sua bicicletta, è stato investito in via Ravarino, all’incrocio tra via Biletti e via Serra, poco distante dall’istituto scolastico “Piero Calamandrei”.

La sua mountain bike si è scontrata con una Lancia Y.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia municipale, il 118 e l’elisoccorso: il bambino, che era cosciente, è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Regina Margherita. Non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la bicicletta sarebbe arrivata su via Ravarino immettendosi da una strada laterale. Qui l’urto con l’auto.

