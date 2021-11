CRESCENTINO. E’ stato condannato alla pena complessiva di dieci anni Vlada Dragutinovic, accusato del tentato omicidio della moglie Ivana Donadio e di maltrattamenti nei confronti della donna. Ieri l’uomo, detenuto da quasi un anno, davanti al giudice Cristina Barillari è stato condannato in rito abbreviato. Per il tentato omicidio la pena è stata di 8 anni e quattro mesi, per i maltrattamenti di un anno e otto mesi.

La tesi del difensore:

«Aveva fatto manovra

per farla risalire in auto»