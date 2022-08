Chi intende svolgere la mansione di scrutatore alle elezioni politiche del 25 settembre ed è iscritto all’Albo comunale degli scrutatori è invitato a dare la propria disponibilità compilando e consegnando entro mezzogiorno del 23 agosto un modulo disponibile all’Ufficio Anagrafe. La Commissione elettorale procederà alle nomine (25 effettivi e 25 supplenti) dando priorità si disoccupati o inoccupati iscritti a un centro per l’impiego e agli studenti non lavoratori. Se il numero di domande sarà superiore ai posti disponibili si procederà con sorteggio. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0161.833119.