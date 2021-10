CRESCENTINO. Sarà una domenica di festa, il 31 ottobre, a Crescentino. Dalle 9 alle 19 il caratteristico centro storico sarà invaso dalle bancarelle di “Artigian Gusto” il mercatino tematico organizzato dall’associazione Different Events col patrocinio della Città di Crescentino e la collaborazione di Ascom, Compagnia delle Botteghe, Rione Prajet e Croce Rossa Italiana.

Una domenica di Halloween pazzesca in cui le vie saranno inondate di colori e sapori con stand selezionati per unicità e tipicità di hobbisti, prodotti tipici, artigiani, produttori agricoli, espositori ed eccellenze enogastronomiche.

Tante le animazioni pensate per i più piccoli: il truccabimbi dei volontari del comitato locale della Croce Rossa Italiana, sculture di palloncini e lo stand “Crea la tua zucca” dove i bambini potranno recarsi con la loro zucca da intagliare insieme oppure dove si potrà disegnarne una spaventosissima su di un cartoncino.

Per tutta la giornata il Rione Prajet tornerà a proporre le tradizionali caldarroste. Il 31 ottobre Crescentino sarà anche tra le 76 realtà italiane che ospiteranno la XVIII Giornata nazionale del Trekking Urbano.

Un appuntamento annuale per riscoprire a passo lento, valorizzare e diffondere l’anima green e sostenibile delle città italiane. Una passeggiata in città alla scoperta di angoli nascosti attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici.

Tema del 2021 sarà: “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi” e la Città lo dedicherà a Crescentino Serra nell’anno del 245° anniversario del trasporto del campanile del Santuario della Madonna del Palazzo.

L’appuntamento è per le 10 in piazza Caretto da dove si partirà per un percorso di circa quattro km della durata di due ore con bassa difficoltà alla scoperta delle straordinarie opere dell’ingegnoso mastro da muro. Prenotazioni ed informazioni ai numeri 0161833131 e 3355925925.

“Abbiamo voluto preparare questa ricca giornata di eventi – hanno commentato il sindaco Vittorio Ferrero e i consiglieri delegati alle manifestazioni e al commercio, Manuele Venaruzzo e Samantha Tarallo – per portare a Crescentino un po’ di atmosfera autunnale e per rievocare quella che un tempo era la Fiera dei Santi che si svolgeva annualmente in Città. Invitiamo tutti a venire a fare una passeggiata in centro e ad immergersi tra le bancarelle che animeranno le vie e le piazze cittadine”.

