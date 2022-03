La serie di conferenze dell’Università della terza età e del tempo libero crescentinese prosegue, mercoledì 9 marzo alle 15 al Teatro “Angelini”, con il secondo incontro sul tema “I sapori di un tempo: antiche ricette della cucina piemontese”. Relatori saranno Carlo Mastrogiacomo e Giorgio Cena; quest’ultimo è vicepresidente del Cpf Torassese.

Argomento della conferenza sarà il cibo in Piemonte e le contaminazioni che ha subito nel corso dei secoli. Spiega Cena: «Il cibo non ha una storia univoca; ogni piatto nei secoli subisce cambiamenti da contaminazioni soprattutto storiche, come invasioni o [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.