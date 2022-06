CRESCENTINO. (f.v.) – “Mani generose” partecipa alla “World Wide knit in public day”, giornata mondiale del lavoro a maglia in luoghi pubblici. Per l’occasione, le volontarie dell’associazione crescentinese si riuniranno sabato 11 giugno alle 10 in piazza Caretto. Verranno inoltre realizzate rose gialle a maglia, in favore dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, al fine di sensibilizzare le persone nei confronti dell’endometriosi, patologia per la quale attualmente non esiste cura. In questo contesto alle 16,30 verrà inaugurata la panchina gialla “Endopank” presso il parco Don Bianco. L’iniziativa segue la serie di panchine gialle già inaugurate a Saluggia e Livorno Ferraris nelle scorse settimane. Alle 17, infine, verranno distribuiti i bavaglini che “Mani Generose” ha ricamato e confezionato per i bambini nati nel 2021.

Commenti