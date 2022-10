Si conclude sabato 22 la breve stagione della compagnia santhiatese TiArt al Teatro “Angelini” di Crescentino. Alle 21 andrà infatti in scena il terzo e ultimo spettacolo della rassegna, Il destino si diverte, commedia brillante che si dipana, vivace e arguta, in una città di sole donne in cui arriva un uomo. Tra truffe pianificate, amori inaspettati e progetti grandiosi, i protagonisti lotteranno per raggiungere i propri scopi anche se, alla fine, solo il destino si divertirà a decidere la loro sorte.

Gli attori sono Arianna Fonte, Domenico Calliera, Elena [...]



