Dopo avere speso decine di migliaia di euro, nei primi dieci mesi dell’anno, per feste ed eventi vari, l’Amministrazione comunale si rende conto di dover tagliare alcuni costi, soprattutto quelli per le bollette. Ha quindi deciso di non installare nelle vie le tradizionali luminarie natalizie, di intervenire sull’illuminazione pubblica di tener chiusi gli uffici comunali in occasione dei “ponti”.

Il sindaco Vittorio Ferrero ha spiegato: «Per Natale abbiamo deciso di non installare le tradizionali luminarie lungo le vie con un risparmio di circa 17 mila euro di installazione [che è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.