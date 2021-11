Tra novembre e dicembre dell’anno scorso, nella casa di riposo “Piccola Reggia” di Venaria Reale morirono 50 persone. Tutte per o con Covid.

A distanza di un anno, ieri mattina una delegazione del Comitato che rappresenta le famiglie delle vittime si è radunata in via Fratelli Cervi a Venaria assieme al sindaco Fabio Giulivi e al presidente del consiglio comunale, Giuseppe Ferrauto, per una breve cerimonia di commemorazione sotto una pioggia incessante.