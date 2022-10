Oltre il 90% della popolazione è vaccinata con due dosi, oltre l’80% anche con la terza, ad anziani e fragili è stata somministrata anche la quarta, ma l’epidemia di Covid non si ferma: anzi, accelera. Nel Vercellese, da quando il virus si è manifestato per la prima volta (marzo 2020), hanno contratto il Sars-Cov2 – nelle sue diverse varianti – oltre 53 mila persone (il 31,5% della popolazione), e tuttora oltre un migliaio ne è portatrice. In Piemonte – dove la quarta dose di vaccino è già stata inoculata ad oltre il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.