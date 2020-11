Covid, tende vuote a Ciriè e Chivasso. Vercellino: “Al momento non ce n’è bisogno”

Covid, tende vuote a Ciriè e Chivasso. Vercellino: “Al momento non ce n’è bisogno”.

Sono al momento vuote le tende allestite dall’Esercito davanti agli ospedali di Ciriè e Chivasso per gestire l’emergenza Covid.

Ma non si tratta solo di carenza di personale, secondo il commissario dell’Asl To4, Luigi Vercellino: “Le tende servono a sgravare i reparti in caso di emergenza, al momento, grazie al lavoro del nostro personale, siamo riusciti a non averne bisogno”.

Secondo i dati forniti questa mattina dall’azienda sanitaria sono 411 i ricoverati negli ospedali dell’Asl To4 a fronte di un totale potenziale di 485 posti letto.

“Tutto fa presagire che a breve avremo bisogno delle tende – ha specificato il commissario – e stiamo cercando di capire se il nostro personale è sufficiente. Intanto abbiamo chiesto a cooperative del territorio la disponibilità di infermieri e Oss per implementare il numero di addetti».

Commenti