SETTIMO TORINESE. Il Comune di Settimo ha attivato un numero unico per chi è in difficolta a causa del Covid. Chi è positivo o in quarantena e non ha una rete di persone che lo assista e si trovi quindi in una condizione di particolare bisogno può chiamare il numero 011-8028349, che può attivare i servizi sociali, il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, il servizio ritiro rifiuti.

Attivo al mattino nei giorni feriali, escluso il mercoledì, il numero non gestisce le emergenze sanitarie: “Non occorre chiamare se si è positivi [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)