ROMA. (u.l.) – L’affermazione del premier Mario Draghi di un anno fa secondo cui le persone vaccinate e dotate di green pass non trasmettevano il contagio da Sars-Cov2 – affermazione su cui si sono costruiti decreti che discriminavano le persone in base alla vaccinazione – è stata, come è noto, smentita dai fatti: milioni di persone, in Italia e all’estero, sebbene vaccinate sono state contagiate dal virus e l’hanno a loro volta trasmesso.

Il vaccino, però, stando alla narrazione dominante avrebbe dovuto almeno evitare le manifestazioni gravi della malattia e i decessi di persone con Covid. Purtroppo non è così: nell’estate del 2022 in Italia, Paese in cui oltre il 90% della popolazione è ormai bi- (se non tri- o quadri-) inoculata, vi sono stati più di 8 mila decessi di persone con Covid: molti di più rispetto al 2020 – quando ancora nessuno era vaccinato – o al 2021 – quando i vaccinati erano sì e no la metà della popolazione.

A morire con il Covid non sono soltanto i non vaccinati: nello scorso mese di luglio (dati: Ministero della Salute) nel nostro Paese sono decedute 3377 persone “positive” al tampone; ebbene: di queste, 2300 erano state vaccinate con tre o quattro dosi, e 330 almeno con due.

Intanto sta proseguendo la campagna per l’inoculazione della quarta dose agli ultrasessantenni: ne sono state somministrate più di tre milioni; in Piemonte è ormai quadri-vaccinato il 33% della platea over 60, mentre altre regioni sono molto più indietro: la campagna vaccinale per la quarta dose non ha convinto.

