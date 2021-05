Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sul fronte pandemia, il Piemonte compie un ulteriore balzo verso il miglioramento, come certificato ieri dal pre report del Ministero della Salute con l’Istituto Superiore di Sanità.

I dati di oggi segnalano che scende a 106 il numero totale dei pazienti Covid in terapia intensiva, dopo un ulteriore calo di 15, mentre negli altri reparti il totale dei ricoverati è tornato sotto quota 1.000, arrivando a 938 grazie alla diminuzione di 63.

I nuovi casi positivi sono 393 con un tasso dell’1,7% rispetto ai 22.933 tamponi, i morti 14. E mentre è partita da Alagna, in alta Valsesia, la vaccinazione dei borghi montani destinati da diventare presto Covid-free, oggi a Torino è stato inaugurato l’hub vaccinale della Compagnia di San Paolo in via Gorizia, realizzato con l’Asl Città di Torino, che sarà in grado di fare 800 somministrazioni al giorno. Sarà aperto ai cittadini, ma sarà anche un centro di riferimento per il terzo settore, in particolare per i lavoratori dell’arte e dello spettacolo. La struttura sarà operativa 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20, con dieci linee vaccinali al posto delle tre presenti finora. Il taglio del nastro questo pomeriggio, presenti il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, e il direttore generale dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco. Le persone vaccinate in Piemonte oggi sono state 34.946, inclusi 15.499 per dosi di richiami. Dall’inizio della campagna i vaccini somministrati sono stati 2 milioni e 211.632, corrispondenti al 90,5% di quelle finora disponibili. Oggi è partita anche la preadesione per la fascia di età 40-44 anni, che in poche ore ha raggiunto le 45 mila registrazioni. Sommate a quelle della fascia 45-49, i cui appartenenti potevano iscriversi da lunedì, i quarantenni piemontesi pronti a farsi vaccinare sono quasi 155 mila.

