Si amplia la platea delle persone a cui è possibile somministrare la quarta dose di vaccino anti Covid, e di conseguenza l’Asl vercellese estende la rete di centri vaccinali sul territorio. Oltre che nei centri vacccinali negli ospedali di Vercelli e Borgosesia, le inoculazioni avvengono anche nelle Case della Salute di Santhià, Gattinara e Varallo.

L’ampliamento della rete è stato deciso in concomitanza con l’apertura alle preadesioni di nuove fasce di popolazione; nel frattempo sono iniziate le chiamate dirette agli over 60 che non hanno ancora preaderito, sul portale ilpiemontetivaccina.it, alla [...]



