Raggiunta e superata quota trentamila. Nel Vercellese, area in cui è ormai stato vaccinato oltre l’82% degli over 5, nel mese di gennaio si sono registrati più di 13 mila nuovi contagi da Sars-Cov2, e ormai ogni cinque nuovi contagiati quattro sono vaccinati e in possesso del super green pass. Dall’inizio della pandemia ha avuto il Covid (almeno) il 18% della popolazione.

I contagi

Gli “attualmente positivi” al virus Sars-Cov2 in provincia sono circa cinquemila. La maggior parte (1424) risiede nel capoluogo, gli altri a Santhià (249), Crescentino (168), Livorno Ferraris (143), Trino [...]