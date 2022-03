Degli oltre 36 mila casi di Covid rilevati in provincia di Vercelli dall’inizio della pandemia, più di 19 mila sono riferibili al primo trimestre del 2022 (non ancora concluso), con una media di circa 240 nuovi contagi ogni giorno; di questi, quattro su cinque riguardano persone vaccinate e in possesso del super green pass, che si sono sottoposte a tampone solo a seguito di sintomi evidenti.

Dall’inizio della pandemia ha finora contratto il Covid più del 20% della popolazione vercellese; su 36 mila contagiati, 43 mila sono tornati “negativi”.