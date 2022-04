Il 2022 si sta confermando l’anno peggiore, quanto a numero di contagi, della pandemia da Sars-Cov2: sia a livello nazionale che nella nostra zona. In provincia di Vercelli quest’anno, in soli tre mesi e mezzo, sono state contagiate dal virus oltre 21 mila persone, mentre due anni fa erano state (in tutto l’anno) meno di ottomila e l’anno scorso meno di diecimila. Dall’inizio dalla pandemia ha contratto il virus almeno il 23% della popolazione.

Nel Vercellese, nella prima metà di aprile, i nuovi casi sono stati più di 1300, e il numero di “attualmente positivi” continua ad aumentare sia nel capoluogo che in molti centri minori. La maggior parte dei nuovi contagiati sono persone che hanno fatto due o tre dosi di vaccino, e quindi dotate di super green pass.

La campagna vaccinale prosegue stancamente: negli ambulatori passano poche decine di persone al giorno, e molti che avevano ricevuto le prime due dosi non si presentano a farsi inoculare il “booster”. Da qualche giorno l’Asl ha iniziato a far vaccinare con la quarta dose gli immunodepressi e gli ultraottantenni, e proseguirà anche nel mese di maggio.

