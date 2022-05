Covid, nel basso Vercellese ancora centinaia di “positivi”

Vaccinato ormai oltre il 90% della popolazione over 12, si procede con le terze dosi e – per gli ultraottantenni e gli immunodepressi – con la quarta. Ciononostante, in molti centri del Vercellese i casi di Covid sono in aumento: sul territorio provinciale è stata superata quota 41 mila (25% dei residenti) dall’inizio della pandemia.

