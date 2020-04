Covid negli spaghetti e bonus agli studenti: attenti alle bufale

Con il bisogno di informazione cresciuto con il dilagare dell’emergenza Coronavirus, è aumentata anche l’offerta di notizie e spesso di fake news, “bufale” confezionate ad arte per creare disinformazione ed allarmismo.

Come proteggersi allora?

Una delle armi del lettore è la verifica, meglio se su canali istituzionali. Accanto ai classici cacciatori di “fake” come Bufale.net e Giornalettismo. com (con la specifica sezione sezione fact checking che commenta le notizie ora con un occhio attento al coronavirus), sono scesi in campo contro le fake news anche il Ministero della Salute, la Protezione Civile, l’istituto superiore della Sanità e medici del calibro dell’immunologo Roberto Burioni molto attivo sul fronte dello smascheramento delle bufale scientifiche.

Tornando alle “bufale”, in questi giorni se ne sono lette davvero di tutti i colori.

Ed ecco le ultime dieci smascherate proprio dal Ministero della Salute.

Ci si può infettare bevendo l’acqua del rubinetto. Falso: le pratiche di depurazione cui è sottoposta sono efficaci nell’abbattimento dei virus.

Il virus si trasmette per via alimentare. Falso: le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti.

Gli essiccatori per mani ad aria calda uccidono il coronavirus. Falso: non ci sono evidenze.

Le mascherine fatte in casa proteggono dal coronavirus. Falso: quelle fatte con sciarpe, bandane o di cotone non hanno capacità protettiva dimostrata.

Se mi metto due o tre mascherine una sull’altra sono più protetto. Falso.

Non è vero che i fumatori rischiano più degli altri di ammalarsi di Covid-19. Falso: fumare fa sì che le dita siano a contatto con le labbra, il che aumenta la possibilità di trasmissione del virus dalla mano alla bocca.

Le zampe dei cani possono essere veicolo di coronavirus e vanno sterilizzate con la candeggina. Falso: la candeggina non va usata, bastano acqua e sapone.

Fare un bagno bollente previene il Covid. Falso.

Chi abita in zone con clima caldo umido è più a rischio di infezione. Falso

Se si hanno avuto contatti con soggetti positivi al virus si possono prendere dei medicinali che prevengono l’infezione. Falso: non esiste ancora nessuna terapia preventiva.

La maggior parte delle fake news corre sui social.

Come nel caso del cartellone dal Sindaco di Buccinasco: “Se non correrete dopo la pandemia, vi prendo a calci”. Una fake svelata da Bufale.net

Falsa anche la notizia dei 600 euro agli studenti tra i 15 e i 20 anni per ogni mese di quarantena.

E sempre di una fake si tratta anche il post che segnala due persone armate che si aggirerebbero per gli appartamenti con la scusa di consegnare le mascherine donate dal Comune.

Ancora falsa la direttiva che obbliga i non residenti a lasciare il domicilio in cui si trovano e la notizia degli elicotteri che starebbero procedendo ad una sanificazione di massa.

