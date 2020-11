Covid: morto Aldo Visca, sindaco di Cerrina, nell’alessandrino. È morto il sindaco di Cerrina Monferrato, Aldo Visca. Avrebbe compiuto 67 il 19 novembre ed era ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19. Era delegato all’Urbanistica della Provincia di Alessandria. “Mi unisco al dolore della famiglia, della comunità di Cerrina e del suo partito per la scomparsa di Aldo Visca – scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro – Siamo stati molti anni insieme in Consiglio provinciale e ho avuto modo di apprezzare il suo garbo istituzionale e la sua grande passione per l’amministrazione della cosa pubblica. Il confronto con lui era sempre costruttivo e arricchente perché fondato sul rispetto delle idee dell’altro: per Aldo Visca potevi essere un avversario politico ma mai un nemico. Ciao Aldo ci mancherai”.

“Con profondo dolore ci tocca salutare un altro sindaco. Oggi ci stringiamo attorno alla famiglia di Aldo Visca, alla comunità di Cerrina Monferrato e all’intero territorio alessandrino che lo ha conosciuto e apprezzato per il suo impegno sui banchi del Consiglio provinciale, dov’era delegato all’Urbanistica. Purtroppo, in una situazione che non risparmia nessuno, il coronavirus si è portato via un altro amministratore innamorato della sua missione”.

Così il sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, a nome dell’intero comitato direttivo dell’associazione dei comuni. Con la scomparsa di Visca, sale a tre il numero dei sindaci piemontesi uccisi dal Covid nel 2020. Prima di lui erano mancati, nei mesi scorsi, i sindaci di Salussola e Castelletto d’Erra, Carlo Cabrio e Giuseppe Panaro.

“Come ho ricordato in occasione dell’assemblea regionale dell’Anci – conclude Corsaro – quest’anno abbiamo dovuto accettare regole complesse e pesanti limitazioni della nostra libertà. Lo abbiamo fatto con spirito di abnegazione e vero senso dello Stato, consci del nostro ruolo e delle nostre responsabilità. Quando se ne va un sindaco, viene meno un pezzo fondamentale di comunità”.

