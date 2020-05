Covid. Modulo autocerficazione

Per la FASE 2 non servirà un nuovo modulo vero e proprio. Alla fine il Governo ha preferito la strada della conferma dell’ultima versione, aggiungendo semplicemente nello spazio destinato alle dichiarazioni (“a questo riguardo dichiara che…”) che lo spostamento è motivato da una “visita a un congiunto”, senza indicare assolutamente il nome della persona che si va a trovare.

I congiunti “potrebbero essere” anche i fidanzati stabili (come precisato da Palazzo Chigi): da lunedì 4 maggio, basterà scrivere nelle note, ad esempio: visita al congiunto. Il Governo però, leggendo tra le righe del decreto, ha spiegato che “s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, tuttavia sarebbero esclusi per ora gli amici contrariamente a quanto precedentemente comunicato. Resta ancora da chiarire come saranno contemplati i “fidanzati” e in che modo si costituisce un “rapporto stabile“.

ATTENZIONE IMPORTANTE: Rimarrà in ogni caso anonimo il nome del congiunto da scrivere sull’autocertificazione, in sostanza non occorre assolutamente indicare la persona che si va a trovare.

Commenti