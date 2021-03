Covid. La situazione è di nuovo grave. L’Asl To4 corre ai ripari. Da domani sale operatorie nuovamente occupate

Pandemia. Cari lettori la situazione è di nuovo grave. Talmente grave che qualche minuto fa la direzione generale dell’Asl To4 ha diramato una circolare per informare un po’ tutti dell’aumentata pressione sugli ospedali, con conseguente carenza di posti letto Covid a media ed elevata intensità. Insomma si impongono nuove misure di rimodulazione delle attività.

Una rimodulazione – è bene dirlo – che tiene necessariamente conto delle carenze di personale (decimatosi nelle ultime settimane) in particolare di medici operanti nei presidi ospedalieri di Ivrea e Cuorgnè, e della realizzazione di ulteriori posti letto strutturali di terapia intensiva e subintensiva ad oggi ancora in corso (cosiddetto Piano Arcuri).

Morale? Fin da domani a Ciriè si ricaveranno 10 posti letto a media intensità nel reparto di Medicina e 4 di rianimazione presso il Dea. A Chivasso si farà spazio a 8 posti letto a media intensità nell’ex day surgeli e ad altri 4 di rianimazione in Dea. A Ivrea si allestiranno 4 posti letto a media intensiva nel reparto “Covid” e 3 di rianimazione presso il reparto Covid Free. Infine a Cuognè 4 nuovi posti di media intensità nel reparto di geriatria.

Relativamente all’attività chirurgica, sia di ricovero che ambulatoriale è prevista la parziale sospensione dell’attività delle sale operatorie sia per recuperare operatori utili all’impiego in area intensiva e semintensiva che per conversione in posti letto monitorizzati di rianimazione, mantenendo in ogni presidio una sala operatoria per gli interventi non procrastinabili e una sala per le emergenze.

Relativamente all’attività chirurgica oculistica, tutta l’Asl farà riferimento a Ivrea. Relativamente all’attività chirurgica oncologica la direzione ha chiesto al direttore di dipartimento di definire un calendario delle sedute in funzione delle liste di attesa delle diverse patologie. Manco a dirlo le prestazioni ambulatoriali ad eccezione di quelle riferibili a pazienti cronici verranno gradualmente sospese fino a nuovo ordine…

Il piano Arcuri

Il problema, a ben vedere, a più di un anno dall’inizio della pandemia, continua ad essere quello delle terapie intensive e sub intensive. Per questo si ritorna a parlare (e lo fa anche il Commissario Luigi Vercellino nella circola di qualche minuto fa) del famoso “Piano” che quest’estate aveva previsto, per l’Asl To 4, lavori “urgenti” per oltre 4 milioni e 200mila euro. Talmente “urgenti” che non se n’è fatto un fico secco. Ci aveva lavorato un gruppo di lavoro guidato dal dottor Giovanni Monchiero, poi illustrato a giugno, nell’ambito di una Commissione regionale, dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

Il documento – in funzione anti-Covid – prevedeva su tutto il territorio regionale l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, l’individuazione degli ospedali Covid, la ristrutturazione dei Pronto soccorso e il consolidamento della separazione dei percorsi, la rotazione e la distribuzione delle attrezzature e delle strumentazioni, l’aumento dei mezzi di soccorso da dedicare ai trasferimenti tra ospedali e l’incremento del personale in aggiunta all’attuale dotazione organica del servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva, nell’AslTo4 sarebbero dovuti passare dagli attuali 19 ad un totale di 32. Cioè 10 in più a Chivasso (oggi sono 6), 2 in più a Ciriè (anche qui attualmente 6), 1 in più ad Ivrea (sono 7). Quindi, in totale, 16 a Chivasso, 8 a Ciriè e 8 anche ad Ivrea.

Si sarebbero inoltre dovuti allestire 18 letti di terapia semi-intensiva, 6 per ognuno dei tre presidi ospedalieri (oggi non ce n’è nessuno). La metà di questi riconvertibili, ad occorrenza, in posti di terapia intensiva.

L’investimento maggiore sull’ospedale di Chivasso, per una somma totale di 2.387.870 euro. Quindi Ciriè con 1.001.950 euro, infine Ivrea con 828.710 euro.

