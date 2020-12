COVID. In Piemonte, test rapidi per ultra 65enni

Test rapidi, su base volontaria, per gli ultrasessantacinquenni con patologie croniche. E’ una delle ultime iniziative varate dalla Regione Piemonte per contenere il contagio Covid, quantomeno impedire una ripresa della curva epidemica nei primi mesi dell’anno, quelli più temuti per il sovrapporsi dell’influenza. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, gli over 65 asintomatici al Coronavirus ma che soffrono di patologie come obesità, ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari o neoplastiche potranno sottoporsi ai tamponi antigenici rapidi, con la prescrizione del medico di base. “Con i tamponi antigenici rapidi agli over 65 – spiegano l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e alla Ricerca Covid, Matteo Marnati – alziamo il livello di tutela per una fascia di persone numerosa e potenzialmente a rischio. Abbiamo previsto di usare la piattaforma Covid, che si è rivelata uno strumento particolarmente utile nella gestione dell’emergenza. Da giorni si assiste a un calo di nuovi casi positivi – oggi il rapporto con i tamponi processati è stato del 6,9% – e ricoverati (nelle ultime 24 ore – 9 in terapia intensiva, -63 negli altri reparti – ma è forte il timore che il contagio possa riprendere velocità. “Con il passaggio in zona gialla e in prossimità delle festività – spiega Pietro Presti, consulente strategico Emergenza Covid della Regione Piemonte -, è importante e utile poter offrire gratuitamente questa possibilità di testing ad un target di popolazione che richiede sicuramente maggiori attenzioni, in primis sanitarie, ma anche in termini di maggiore tutela”. Il numero delle vittime non si abbassa: anche oggi il bollettino dell’Unità di crisi della Regione ha riportato 89 decessi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 7302.

