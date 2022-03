Dei circa 35 mila casi di Covid rilevati in provincia di Vercelli dall’inizio della pandemia, più della metà sono riferibili al primo bimestre del 2022: la variante Omicron si è rivelata dunque molto più contagiosa delle precedenti. Degli oltre 17 mila nuovi casi rilevati quest’anno, quattro su cinque riguardano persone vaccinate e in possesso del super green pass, che si sono sottoposte a tampone solo a seguito di sintomi evidenti; il possesso del lasciapassare “rafforzato” ottenuto a seguito di vaccinazione, quindi, non garantisce affatto che il possessore non abbia in corpo il virus.