VERCELLI. I possessori di super green pass, vaccinati con due o tre dosi, sono sempre di più (ormai circa il 90% degli over 12) ma nel Vercellese la situazione epidemiologica non migliora affatto: ci sono più di quattromila “attualmente positivi”, un numero mai raggiunto in due anni di pandemia, molto superiore al record di 2800 raggiunto nel novembre 2020. Allora, però, i vaccini non c’erano ancora. Ora, invece, due terzi di questi nuovi “positivi” sono vaccinati ed in possesso di super green pass.

L’aumento dei casi si riscontra sia nel capoluogo che [...]



