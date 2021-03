Covid, il parlamentare Giacometto (FI): “Ripristinare la possibilità di spostamenti dai piccoli Comuni”

Covid, Giacometto (FI): “Ripristinare la possibilità di spostamenti dai piccoli Comuni“. “L’entrata in vigore dell’ultimo Decreto Legge del 13 marzo ha lasciato irrisolta la possibilità per chi risiede in Comuni con meno di 5000 abitanti di spostarsi nel raggio di 30 km, finora sempre prevista da tutti i vari Decreti precedenti, anche in zona rossa. Quantomeno, è questa la posizione che emerge anche dalla lettura delle FAQ sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarebbe necessaria, dunque, un’interpretazione meno restrittiva, e su questo mi associo alla richiesta di UNCEM di ripristinare questa possibilità, al netto del colore in cui si trova la propria zona.

Sarebbe un importante segno di attenzione nei confronti di piccole comunità locali, che rappresentano circa il 70 per cento dei Comuni in Italia, la maggior parte dei quali in Piemonte e Lombardia, dove può essere molto più complesso convivere con quest’isolamento rispetto a chi abita in grandi centri urbani.

Mi auguro che il Governo Draghi condivida questa richiesta di buon senso e che chiarisca come per i residenti nei piccoli Comuni permanga la possibilità di accedere ai servizi essenziali anche varcando i confini dei loro territori in una fascia chilometrica adeguata”.

Lo afferma in una nota Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia.

