Le temperature sono ormai estive, lo stato di emergenza si è concluso, i vaccinati sono circa il 90% della popolazione (e si continua con l’inoculazione di terze e quarte dosi): ciononostante, diminuiscono con lentezza esasperante i “positivi” al Covid nel Vercellese; sono infatti ancora più di un migliaio, e in alcuni paesi (Saluggia, Tronzano, Palazzolo) sono in aumento rispetto alla scorsa settimana. La maggior parte di loro sono persone che avevano completato il ciclo vaccinale e avevano ricevuto il “super green pass”.

Il 2022 si conferma, per il Vercellese come per l’Italia intera, [...]