Anche nel Vercellese, come nel resto d’Italia, la campagna vaccinale anti-Covid prosegue (il 90% della popolazione ha ricevuto almeno due dosi, l’80% tre, e a circa metà degli over 80 è stata inoculata anche la quarta), ma la diffusione del virus non si arresta. Anzi: dopo sei settimane consecutive in cui la curva dei contagi stava lentamente scendendo, a giugno si è registrato un deciso rialzo del numero di “positivi”. Dopo due mesi e mezzo il valore dell’indice di trasmissibilità Rt è risalito sopra la soglia epidemica (maggiore di 1). Le alte temperature [...]





