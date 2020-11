Covid: due nuovi hotspot per i tamponi rapidi a Rivarolo e Cavagnolo.

Entreranno in funzione nei prossimi giorni, dopo il via libera della Regione Piemonte atteso per oggi, due nuovi hotspot per i tamponi nel territorio dell’Asl To4.

Il primo a Rivarolo Canavese, il secondo a Cavagnolo.

“Saranno hotspot per i tamponi rapidi – precisa il commissario dell’Asl To4, Luigi Vercellino – dove il test sarà effettuato e processato immediatamente“.

Le due strutture saranno attrezzate per sottoporre gli eventuali positivi anche al tampone molecolare senza doverli rimandare agli altri hotspot dell’azienda sanitaria.

Le operazioni partiranno appena sarà possibile, per i medici, prenotare il test rapido tramite la piattaforma regionale covid

Commenti