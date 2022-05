Sabato 30 aprile, dopo più di quattro mesi (era stato introdotto a dicembre 2021), è stato “rottamato” il green pass rafforzato o “super green pass”, documento rilasciato a seguito di vaccinazione anti-Covid e senza il quale – con limitazioni modificate più volte – non si poteva accedere a convegni, conferenze, ristoranti, palestre, piscine, ecc.

Questo lasciapassare faceva parte del “pacchetto” contenuto nel decreto 172 del 2021, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.