COVID. Chiusi i Pronto Soccorso di Lanzo, Cuorgnè e Venaria. Sospesi i ricoveri non urgenti

COVID. Siamo alla frutta. La Regione Piemonte, con una lettera inviata pochi minuti fa alle Asl territoriali, ha disposto la chiusura immediata dei Pronto Soccorso di Lanzo, Cuorgnè, Venaria, Giaveno, Nizza Monferrato, Ceva e Carmagnola.

La Regione ha inoltre sospeso tutte le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali non urgenti, tranne quelle per patologie oncologiche, con il personale che sarà spostato alla gestione delle emergenze.

La decisione è stata presa per l’incremento esponenziale del numero dei ricoveri per Covid e a causa della carenza di medici e infermieri negli ospedali. La sanità pubblica è nuovamente in stato di emergenza, la stessa situazione che abbiamo vissuto a marzo e ad aprile con la prima ondata del Covid.

