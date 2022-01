Covid: La pandemia sta condizionando la programmazione dei carnevali in provincia di Vercelli, sede di storiche manifestazioni di questo tipo. L’edizione 2022 del Carnevale Storico Crescentinese è stata annullata, alla luce dei “contagi in costante crescita – dicono dal comitato organizzatore – e alla proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 marzo. Non è un addio, ma un amaro arrivederci al 2023 quando speriamo davvero che le mascherine possano lasciare spazio alle maschere che piacciono a noi”.

A Santhià, dove si svolge il “Carnevale Storico più antico del Piemonte”, tutto è ancora da [...]