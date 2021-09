Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ salito a 9 il numero dei dipendenti sanitari dell’Asl di Vercelli sospesi perché non si sono vaccinati contro il covid. Dopo il provvedimento di fine agosto con cui veniva sospesa la prima dipendente, ora la direzione generale ha firmato una delibera per altri lavoratori che non hanno aderito alla campagna nonostante i solleciti dell’azienda sanitaria. I 9 sospesi fanno parte di un gruppo di 24 dipendenti che avevano ricevuto un accertamento di inosservanza: di questi 2 si sono poi vaccinati, 8 sono in attesa della ricezione dell’accertamento e i restanti sono stati demansionati ad altro incarico. Inizialmente l’Asl aveva individuato 63 dipendenti sanitari che non avevano provveduto alla vaccinazione; dopo essere stati contattati dall’azienda, 21 di loro si sono vaccinati. Sempre in tema vaccini, in un reparto dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli ci sono stati 4 casi di pazienti positivi al coronavirus, infettati, con ogni probabilità, da un visitatore esterno. Dall’Asl fanno sapere che due non sono vaccinati, uno con una sola dose e la quarta paziente, di età avanzata, risulta vaccinata. Nessuno ha problemi di respirazione.

