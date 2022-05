Lo stato di emergenza è cessato ma il Covid è ancora tra noi. Nell’ultima settimana in provincia di Vercelli sono stati rilevati in media 106 nuovi casi al giorno di Sars-Cov2, di cui la maggior parte è costituita da persone vaccinate con due o tre dosi e quindi dotate di super green pass. Con il mese di maggio nel Vercellese sono stati superati, dall’inizio della pandemia, i 42 mila casi: in due anni ha contratto il virus almeno il 25% della popolazione.

Fortunatamente le varianti Omicron in circolazione non hanno un’effettiva incidenza sul [...]