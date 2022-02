VERCELLI. A fine dicembre erano poco più di 17 mila, ora sono oltre 32 mila: il gennaio 2022 è stato, nel Vercellese (area in cui è ormai stato vaccinato oltre l’83% degli over 5), il mese peggiore per i contagi da Sars-Cov2 dall’inizio della pandemia.

Degli oltre 15 mila nuovi casi registrati quest’anno, quattro su cinque riguardano persone vaccinate e in possesso del super green pass. Dall’inizio della pandemia ha avuto il Covid circa il 20% della popolazione vercellese; su 32 mila contagiati, 28 mila sono tornati “negativi”.