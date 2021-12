L’avanzata del Covid non si arresta anche in Piemonte e comincia a fare paura. Sono stati 9.671 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, nuovo record dall’inizio della pandemia dopo quello realizzato ieri. Numeri da zona gialla, scampata di un soffio la scorsa settimana. Il pre-report di domani dovrebbe confermare quello che, anche alla luce dell’aumento dei ricoveri, sembra inevitabile.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 9.671 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7.668 dopo test antigenico), pari al 12% di 80.826 tamponi eseguiti, di cui 65.734 antigenici. Dei 9.671 nuovi casi gli asintomatici sono 6.559 (67,8%). I casi sono così ripartiti: 7.466 screening, 1.683 contatti di caso, 522 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 475.781. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.147 (+29 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 99 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.707. Sei i decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.029 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 408.799 (+2.608 rispetto a ieri).

GLI OSPEDALI SI RIORGANIZZANO

Contagi Covid in forte crescita e personale medico reclutato per vaccinare, così scatta lo stop a nuove prenotazioni di visite ambulatoriali e prestazioni diagnostiche non urgenti. Lo hanno deciso l’Asl Cn1 di Cuneo e l’ospedale Santa Croce e Carle, dopo che ieri una scelta analoga l’aveva presa l’Asl Cn2 di Alba e Bra. Sospese tutte le prenotazione di nuove viste ambulatoriali e prestazioni diagnostiche differibili e programmate, garantite solo quelle urgenti e brevi. L’ospedale Cardinal Massaia di Asti converte il reparto di Ortopedia (20 posti letto, che possono essere incrementati in caso di necessità) destinandolo ad ospitare i pazienti Covid, in aggiunta al reparto di Malattie Infettive e alle postazioni di sub-intensiva presenti in Medicina d’Urgenza. Da domani saranno raddoppiati – da 2 a 4 – i posti letto di Rianimazione Covid. Anche l’Asl di Vercelli rimodula ulteriormente i posti letto ospedalieri dedicati ai pazienti Covid dopo un primo riassetto deciso nelle scorse settimane.

