In altre faccende affacendati ci siamo quasi dimenticati del Covid, che a Settimo tira dritto tranquillo come un puciu. I 500mila vaccini/giorno pronosticati dal governo, che da noi significherebbero truc e branca quattrocento pizzichi al dì, sono andati a farsi benedire: al più possiamo dare per vaccinati i malati de noantri, i contagiati dalla variante Omicron che son passati dentro il covid senza sentirlo (tanto).

Dunque, non è che andiamo un’altra volta dal culo? Nella nostra ridente cittadina si ammala ancora oggi una cinquantina di persone al giorno, 300 cristiani alla [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.