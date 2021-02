Covid-19. Restrizioni e lockdown anche a Pasqua.

E’ la Pasqua con misure restrittive anti-Covid il primo, vero terreno di scontro per la maggioranza che sostiene il governo Draghi, con Nicola Zingaretti contro Matteo Salvini, mentre zone rosse si profilano da sabato nelle province di Pistoia e Siena e arancione scuro in quella di Bologna. E anche a Brescia la situazione dei contagi resta critica: gli ospedali sono vicini al collasso e stanno mandando alcuni pazienti in altre strutture della regione, come a Bergamo e a Cremona. L’Italia si colora ormai di rosso e arancione scuro a macchia di Leopardo, secondo la maggiore incidenza del Covid e soprattutto delle sue varianti. Così, è da ieri rossa Cecina, nel Livornese. Lo sono da alcuni giorni quattro Comuni nel Lazio: Colleferro, Carpineto Romano in provincia di Roma, Torrice (Frosinone), Roccagorga (Latina).

In Alto Adige è stata superata la soglia critica per le terapie intensive a Bolzano e a Trento. In Basilicata sono in aumento i casi e l’Rt, la Regione rischia di finire arancione. In Sardegna è zona rossa a San Teodoro. In Molise si registra un balzo di positivi: c’è stato un sopralluogo di militari per allestire terapie intensive di emergenza. In Piemonte l’Rt è sopra 1, la Regione va verso l’arancione e l’inasprimento delle misure. A Pescara, dilaga la variante inglese. è record di contagi. “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura – attacca Salvini -. Se ci sono situazioni locali a rischio, si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. Replica Zingaretti: “Vedo che sulla pandemia Salvini purtroppo continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l’Italia. Buon senso e coerenza è avere una linea indicata dal Governo e rispettarla. Così si sta in una maggioranza e si danno certezze alle persone”. Scintille sulla linea del rigore confermata dal nuovo premier, mentre si delineano aperture alle Regioni nel metodo se non nel merito.

Le ordinanze del ministro della Sanità sui colori dei territori, in seguito al monitoraggio del venerdì, d’ora in poi entreranno in vigore il lunedì e non la domenica: lo promette la ministra delle Autonomie Mariastella Gelmini in un vertice con gli Enti locali. Ciò per evitare il caos – e le perdite economiche – di ristoranti e bar aperti un giorno su due nel weekend (che costituisce l’80% del fatturato settimanale secondo Coldiretti). Nella riunione Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno assicurato un’altra novità: la bozza del nuovo Decreto del presidente del Consiglio, in vigore dal 6 marzo, sarà mandata domani ai governatori, dunque in notevole anticipo sulla scadenza di quello attuale. Un gesto di apertura alle Regioni, che hanno chiesto a più riprese di evitare decisioni ‘last minute’ con l”effetto sci’, impianti pronti a riaprire stoppati la sera prima. “Per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì”, sintetizza Gelmini, che parla anche del sistema delle fasce.

“Verrà mantenuto – dice -. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per i prossimi mesi”. Anche perché, pur prevedendo delle modifiche ai parametri, come chiesto dalle Regioni specie per l’Rt, “un modello alternativo ad oggi non c’è” e se ne parlerà semmai in un tavolo tecnico. Rinviando al Comitato tecnico scientifico (Cts) il tema spinoso della chiusura delle scuole per vaccinare i docenti – come chiedono quasi tutti i governatori -, la ministra nota una “contraddizione nella richiesta di scuole chiuse e attività economiche aperte” da parte delle Regioni. Gelmini parla quindi di “una graduale riapertura dei luoghi di cultura, con misure di sicurezza adeguate, superato il mese di marzo”. Domani il Cts si pronuncerà sul protocollo del ministro Dario Franceschini, che chiede di riaprire cinema, musei e teatri dal 27 marzo: gli esperti ribadiranno che dipenderà dall’andamento della curva dei contagi. Reduci dal ridimensionamento della Corte Costituzionale, secondo cui spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure di contrasto della pandemia, i governatori con Stefano Bonaccini vedono “prime risposte positive” del governo. Ma ora “occorre una decisa accelerazione sul piano vaccini, una revisione dei criteri per l’assegnazione delle fasce e una valutazione preventiva sull’impatto delle varianti”, aggiunge. Ma intanto la variante inglese produce zone scure sempre più numerose.

A Pasqua palestre e cinema restano chiusi. Stopa viaggi e ristoranti a cena

Si attende il nuovo Dpcm, quello che scatterà il 6 marzo e dovrebbe essere valido per un mese imponendo così divieti e restrizioni anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell’era Covid. Queste dovrebbero essere le restrizioni contenute.

VIAGGI VIETATI, STOP SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido fino al 27 marzo ma assieme al prossimo Dpcm, che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, Pasqua compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.

SECONDE CASE E’ consentito recarsi nelle seconde anche se sono in zone rosse ma ciò è valido solo per il nucleo familiare. Sono vietati i viaggi per turismo. In alcuni casi le ordinanze regionali sulle zone arancioni o arancione rafforzate possono prevedere il divieto di recarsi nella seconda casa.

SHOPPING Negozi chiusi solo in zona rossa dove sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta, cura della persona, parrucchieri. In zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti. Nei week end continuano ad essere chiusi i centri commerciali. Negli esercizi sono valide le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati.

CONTINUA LA SERRATA DI PISCINE E PALESTRE Ancora lontana la possibilità di andare in palestra o in piscina. Vietati gli sport di contatto e di squadra. Consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa. Al momento il Cts visto l’andamento dei contagi non ritiene opportuno allentare le restrizioni in questo settore. Se le cose dovessero migliorare si potrebbe pensare almeno a lezioni individuali o su prenotazioni. Agli agonisti è permesso di allenarsi.

CINEMA E TEATRI CHIUSI,IPOTESI MUSEI ANCHE NEL WEEK END La ministra Gelmini ha annunciato che una possibile riapertura per cinema e teatri potrebbe arrivare ad aprile. Si lavora ad un protocollo preciso e rigido che dovrebbe prevedere anche l’uso delle mascherine, il distanziamento in sala, la misurazione della temperatura, biglietti personali e sale sanificate. Il ministero starebbe lavorando anche per tenere aperti musei e aree archeologiche anche il sabato e la domenica. Ora sono aperti solo nei giorni infrasettimanali in zona gialla

LA SERA NIENTE RISTORANTE Niente cene al ristorante. Nonostante l’asse Salvini-Bonaccini al ristorante e bar in zona gialla si potrà andare solo di giorno. Si temono gli assembramenti fuori dai locali, che puntualmente avvengono anche a locali chiusi anche nel fine settimana. Dunque le regole per i ristoranti restano quelle in vigore: in zona gialla aperti fino alle 18 e fino alle 22 consentito l’asporto. A domicilio è consentito ad ogni ora. Asporto e domicilio sono consentiti nelle zone arancio e rosse. Eccezione fanno gli autogrill, oltre le 18 in zona gialla, le mense e i ristoranti negli alberghi.

SCUOLA Nelle zone arancioni didattica in presenza tra il 50 e il 75% per le superiori, per i più piccoli fino alle medie lezioni in presenza. Dad nelle zone rosse. In alcuni casi i governatori hanno applicato misure più restrittive come ad esempio in Puglia.

Le varianti fanno paura, ‘stretta sulle scuole’

Troppi contagi da Covid nelle scuole: sindaci, presidenti di Provincia e di Regione sono preoccupati, alcuni Comuni sono già tornati alla didattica a distanza, e oggi i governatori hanno chiesto ai ministri della Salute Speranza e degli Affari regionali Gelmini che il Comitato tecnico scientifico (Cts) si esprima formalmente e pubblicamente rispetto all’apertura delle scuole. Il governo tuttavia frena sulle chiusure. “E’ difficile parlare di chiusure degli istituti da una parte e di riaperture di attività commerciali dall’altra”, hanno fatto notare Gelmini e Speranza. In particolare la ministra delle Autonomie ha rilevato “una contraddizione” nelle due richieste dei governatori. “Sulle chiusure si valuterà giorno per giorno la situazione epidemiologica”, avrebbe detto il ministro della Salute. “Siccome la scuola è una realtà sacra, la sublimazione della formazione dei ragazzi, se la guardiamo dal lato epidemiologico il Cts ci deve dire perché altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. Noi non siamo in grado di esprimere una valutazione”, ha polemizzato dal canto suo il presidente del Veneto, Luca Zaia. Alcuni governatori hanno chiesto di chiudere gli istituti finché non si vaccinano tutti i professori. “Se vogliamo la scuola aperta in presenza, dobbiamo vaccinarla”, ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo il quale non usare la didattica digitale integrata “sarebbe una omissione di misure di sicurezza sul lavoro estremamente grave e rilevante in caso di incidente sul lavoro”. In base alla nuova ordinanza firmata dal governatore, dopo che il Tar ha sospeso il precedente provvedimento, fino al 14 marzo tutte le scuole pugliesi di ogni ordine e grado dovranno adottare la didattica digitale integrata al 100%. Ma il Comitato per il diritto alla salute e all’istruzione e il movimento Priorità alla scuola Puglia chiedono alla Regione la documentazione che attesti “la reale operatività di tutti i Piani d’azione per la messa in sicurezza della scuola”. “Le scuole sono un forte volano di circolazione del virus, purtroppo è stata fatta una questione ideologica e politica e ogni volta che facciamo un’ordinanza viene impugnata da un gruppo di genitori, da un’associazione”, ha lamentato l’assessore pugliese alla Sanità Pierluigi Lopalco. Intanto da sabato scatterà la zona arancione scuro per Bologna e tutta la sua provincia. Questa decisione comporta, tra le altre, dal 1 marzo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con didattica a distanza per 15 giorni, ad eccezione della scuola dell’infanzia e dei nidi. Sempre da sabato nelle Marche scatterà la didattica a distanza (Dad) al 100% nelle scuole superiori fino al 6 marzo. Stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. Le misure fanno seguito all’ aggravamento del trend dei contagi a livello regionale, in particolare per i giovani, soprattutto nelle province di Ancona e Macerata. Da sabato anche la provincia di Pistoia sarà zona rossa. Nel Lazio è zona rossa nei Comuni di Colleferro, Carpineto Romano e Torrice (Fr). Scuole chiuse per Covid a Sanremo e Ventimiglia dal 24 febbraio al 5 marzo. “Nelle scuole abbiamo il 33% di casi in aumento in una settimana”, ha detto oggi il direttore generale dell’Ats Milano Walter Bergamaschi. Chiuse anche le scuole a Brescia, in zona arancione rafforzato. Chiuse anche le scuole a Campobasso fino al 7 marzo e ancora Dad in provincia di Perugia e nel ternano.

Aziende lavorano a vaccini su varianti

La grande sfida non è più solo riuscire ad aumentare a livello mondiale la produzione di vaccini anti-Covid, ma anche attrezzarsi velocemente contro le varianti del virus SarsCov2. Un cambio di scenario di cui Big Pharma è ben consapevole e per questo è iniziata la corsa delle grandi aziende farmaceutiche alla messa a punto di vaccini modificati in grado di neutralizzare anche le mutazioni del nuovo coronavirus. E’ il caso, tra le altre, di Moderna e Pfizer, mentre l’Agenzia europea dei medicinali Ema ha emanato linee guida per le aziende proprio per velocizzare l’iter dei vaccini anti-varianti. Rispetto alla variante inglese, al momento la più diffusa, i vaccini in uso sembrano avere efficacia. Maggiori timori si hanno invece per le varianti brasiliana e sudafricana. Un primo risultato in tal senso arriva dall’americana Moderna, che ha appena annunciato di aver consegnato delle dosi del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana al National Institutes of Health (NIH) statunitense e presto sarà avviato lo studio clinico. Pfizer e Biontech stanno invece valutando se aggiungere una terza dose nella somministrazione del proprio e stanno studiando una nuova versione del prodotto che sia efficace contro la variante sudafricana. Anche AstraZeneca ha avviato ricerche per la produzione di una nuova versione del vaccino tarata in modo più specifico sulle varianti e che dovrebbe essere pronta in autunno. Dal canto suo, l’Ema ha deciso di diffondere le linee guida che le aziende produttrici dei vaccini già approvati (o che lo saranno in futuro) dovranno seguire per modificare i loro prodotti e ottenere le necessarie autorizzazioni. Il documento indica i dati di laboratorio, clinici, qualitativi e produttivi necessari per richiedere e supportare l’approvazione dei vaccini modificati per contrastare le varianti del virus. Intanto, uno studio dell’Istituto superiore di sanità ha individuato le varianti inglese e brasiliana per la prima volta anche nelle acque di scarico italiane. La ricerca, prima in assoluto sulle varianti in reflui urbani in Italia e tra le prime al mondo, dimostra che le acque di scarico posso essere un utile strumento per valutare la circolazione delle varianti nei centri urbani. Mutazioni tipiche delle varianti brasiliana e inglese sono state trovate nelle acque reflue raccolte a Perugia dal 5 all’8 febbraio e mutazioni tipiche della variante spagnola in campioni raccolti da impianti di depurazione a Guardiagrele, in Abruzzo dal 21 al 26 gennaio 2021. A preoccupare è innanzitutto la velocità di trasmissione delle mutazioni. In Italia, rileva l’Istituto superiore di sanità, si è stimato ad esempio che la variante inglese abbia una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica tra il 18% fino a punte del 60%. Mutazioni a parte, sempre sul fronte delle vaccinazioni il premier Mario Draghi si è oggi espresso nel corso del Consiglio europeo sostenendo che c’è la possibilità – sul modello già adottato in Gran Bretagna – di “dare priorità alle prime dosi” di vaccino “alla luce della recente letteratura scientifica”. In arrivo anche un’ulteriore novità: sarebbe infatti pronto il parere dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con il quale l’agenzia darebbe il via libera alla possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino ai soggetti che hanno già contratto il virus SarsCov2 ed hanno dunque sviluppato una certa quota di immunità. Sulla base del parere, il ministero della Salute dovrebbe diramare successivamente una circolare.

Il Governo valuta la produzione di bioreattori. Industria “pronta a dare il suo contributo”

Primo passo ufficiale oggi al Mise per verificare la possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia. Dall’incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico Arcuri è emersa l’esistenza di alcuni siti dove si può immaginare la riconversione degli impianti per la produzione di vaccini. Il nodo tuttavia è la scarsa presenza di bioreattori. Il governo è al lavoro per verificare la possibilità dell’uso di bioreattori esistenti o di produrli ex novo con l’intenzione di stanziare risorse e organizzare siti. Quelli possibili sono in Veneto, Lazio e Puglia. I tempi però non sono brevi: vanno dai 4 ai 12 mesi e, per il know how, 6 mesi. Il ministro Giorgetti a conclusione dell’incontro su questo punto è stato chiaro: “”Non è una cosa semplice questo processo di riconversione. Abbiamo chiesto a tutti il massimo impegno, le massime disponibilità e determinazione per cercare di risolvere il problema”, ha sottolineato, ribadendo che dal “governo c’è la totale disponibilità di strumenti normativi e finanziari per raggiungere l’obiettivo della produzione di vaccini in Italia”. Farmindustria dal canto suo ha offerto tutta la disponibilità: “L’industria italiana è pronta a questo progetto di grande collaborazione, per far sì che si sfruttino tutte le possibilità per dare il nostro contributo, perchè il vaccino è un bene che tutti stanno aspettando – ha affermato Scaccabarozzi – oggi si sono gettate le basi di una collaborazione pubblico-privato per andare in questa direzione e per far sì che in Italia nessuno si tiri indietro ma tutti facciano lo sforzo massimo per il raggiungimento dell’obiettivo”. Dall’incontro di oggi inoltre è emersa la necessità di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico-privato per realizzare nel medio lungo periodo un contributo italiano nell’ambito dei vaccini. Il prossimo incontro è stato fissato per mercoledì prossimo, occasione per discutere di tutte le componenti produttive compatibili con la realizzazione di vaccini e verificare un orizzonte temporale congruo con le esigenze del Paese per superare la fase pandemica. Resta aperto intanto il tema della liberazione dei brevetti. Le Big pharma, sollecitate più volte, non rispondono ufficialmente e procedono con accordi che in ogni caso proteggono la proprietà intellettuale. “Le condizioni eccezionali favoriscono soluzioni eccezionali”, ha commentato il farmacologo Luca Pani, ex Dg dell’Aifa, “non credo che le industrie vogliano rinunciare alla protezione dei loro brevetti. Quando firmano intese con altre aziende per la produzione o una parte di essa si comportano come se stessero dando in affitto una parte della loro proprietà. Ma francamente adesso l’importante è che riescano a produrre quanti più vaccini possibili. Questa corsa contro il tempo serve anche per evitare che si sviluppino nuove varianti”.

Il Piemonte vede arancione

Segnano un andamento del contagio di nuovo in crescita i dati del pre-report settimanale, che portano quasi certamente il Piemonte in zona arancione. Per averne la conferma occorre attendere le decisioni del Cts e del Ministero della Salute, domani pomeriggio, ma i dubbi sono ormai pochi: l’Rt è cresciuto e, anche se di poco, si attesta sopra l’1, sia nel caso dell’Rt puntale (1.02) che nel caso dell’Rt medio (1.03), mentre anche oggi i nuovi positivi sono più di mille, ben 1.454, pari al 6,8% dei 21.391 tamponi eseguiti. Se la pressione ospedaliera resta stabile, con un lieve incremento delle terapie intensive (dal 22% al 23%), aumentano i piemontesi in isolamento, che sono 12.239. Le vittime registrate oggi sono venti, i guariti 728. Un quadro sempre più arancione, dopo quattro settimana in giallo, che vuol dire divieto di uscire dal comune di residenza se non per motivi di salute, lavoro e necessità, da rendere nell’autocertificazione; bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiusi tutto il giorno, eccetto per l’asporto e la consegna a domicilio; visite ad amici e parenti limitate al territorio comunale, nel numero di due persone al massimo. Il rischio di una terza ondata preoccupa i responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), ascoltati oggi dal Gruppo di lavoro della quarta Commissione del Consiglio regionale. “La nostra preoccupazione è che salti il contact tracing – hanno detto – e si generino ritardi rispetto alla presa in carico dei positivi. Al tracciamento si sono aggiunte le vaccinazioni, che sono ora la priorità”. Quelle effettuate oggi sono state 10.078, di cui 5.749 ultra 80enni. A 408 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna, dunque, si è proceduto all’inoculazione di 355.559 dosi (delle quali 136.580 come seconda), corrispondenti al 74,1% delle 480.150 finora disponibili per il Piemonte.

In Piemonte, con la terza ondata, tracciamento a rischio

In caso di terza ondata, potrebbe saltare il contact tracing in Piemonte a causa dell’assenza di un sistema informativo unico regionale e alla carenza d’organico medico-infermieristico: questi i nodi critici legati alla gestione dell’emergenza Covid emersi nell’audizione dei responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) delle ASL Città di Torino, TO 3, TO 4 e TO 5 al Gruppo di lavoro della quarta Commissione del Consiglio regionale, presieduto da Daniele Valle. “In caso di una terza ondata e di un aumento esponenziale dei casi di positività, la nostra preoccupazione è che salti il contact tracing – hanno detto – e si generino ritardi rispetto alla presa in carico dei positivi da parte dei Sisp. Al tracciamento si sono aggiunte le vaccinazioni, che sono ora la priorità, senza dimenticare che parallelamente i Sisp continuano a svolgere tutta l’attività di vaccinazioni tradizionali e per tenere il passo servono risorse umane adeguate, sia in termini numerici che di formazione professionale”. Rispetto alla prima ondata della pandemia, i servizi sono stati comunque implementati, grazie a riassetti organizzativi interni, e si è rinsaldata la collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri. Con questi ultimi sono stati istituiti tavoli di confronto sulle questioni via via emergenti. La consigliera Monica Canalis (Pd) e il presidente Valle hanno posto alcune domande sulla carenza di organico, le scadenze contrattuali del personale assunto con contratti a termine e la futura nascita di un’Asl Zero, per capire se potrebbe essere efficace centralizzare anche alcuni dei servizi svolti dai Sisp.

