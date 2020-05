COVID-19: NEL VERCELLESE I NUMERI PEGGIORANO

VERCELLI. Si aspettava di capire come sarebbero cambiati i numeri del Covid-19, nel Vercellese, dopo la fine del lockdown. Ebbene: sono cambiati in peggio. Le premesse sono le solite: 1. sono sottostimati, molti asintomatici non vengono rilevati, ecc.; 2. non ha senso confrontare giorno su giorno, perché il numero dei tamponi effettuati cambia quotidianamente e i risultati non arrivano subito. Fatta questa tara, abbiamo comunque messo a confronto i dati forniti dalla Regione per le prime due decadi di maggio: periodi “lunghi”, quindi, intervalli più affidabili rispetto al bollettino quotidiano. Ebbene: nella seconda decade i numeri sono peggiori della prima. Nei primi dieci giorni del mese erano stati rilevati 71 nuovi “positivi”, nella seconda decade ne sono stati rilevati 76. Peggio ancora se si guardano i decessi: 10 nella prima decade, ben 33 nella seconda.

Gli ultimi dati disponibili sono quelli di ieri sera, 23 maggio: nel Vercellese, dall’inizio del mese, sono stati riscontrati 153 nuovi “positivi” e 45 morti con Covid-19, che portano i totali rispettivamente a 1267 e 205.

Quanto alla percentuale di contagi, la provincia di Vercelli si conferma una delle più colpite, in Piemonte: ha contratto il Covid-19 (almeno) lo 0,74% della popolazione. Situazione peggiore solo nelle province di Alessandria (0,91%) e Asti (0,82).

Commenti