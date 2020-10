Covid-19: i contagiati nella To4. In sette giorni più del doppio

Ieri in Piemonte i ricoverati in terapia intensiva erano 102. I ricoverati non in terapia intensiva 1.849 e le persone in isolamento domiciliare 19.316.

Nell’Asl To4 il virus si sta diffondendo in maniera esponenziale e nell’arco di una settimana si è passati da 1.051 casi accertati (perlopiù asintomatici) a 2.713. Il numero comunque giustifica la grave situazione in cui versano gli ospedali con i reparti Covid già tutti pieni.

La crescita del

contagio nell’Asl To4

17/08/2020 45

24/08/2020 65

31/08/2020 98

06/09/2020 114

05/10/2020 196

12/10/2020 331

19/10/2020 1.051

26/10/2020 2.713

