Covare il covo, cubare!

Il verbo covare deriva dal latino cubare, stare coricato, giacere. E pensiamo subito alla chioccia che cova le uova, le tiene sotto di se per comunicar loro il calore necessario allo sviluppo dell’embrione e alla nascita dei piccoli pulcini. Si usa anche per dire covare le lenzuola, per chi poltrisce a letto, covare la cenere per indicare una persona freddolosa o oziosa che se ne sta pigramente presso il fuoco. Ma anche per dire gatta ci cova per dire che c’è sotto qualche mistero o qualche imbroglio. Diversa e meno bella la parola covo, che significa tana, luogo segreto di riunione, specie per attività illecite, l’origine è sempre la stessa dal latino cubare, giacere ma nel covo non resta nemmeno un’ombra dei tratti materni del covare e dell’amorevole chioccia. La parola covare è una paretimologia, parola che indica il processo con cui una parola viene reinterpretata sulla base di somiglianze di forma o di significato con altre parole, deviando dalla forma o dal significato originario. Tra il IV e il VI secolo d.C. il latino popolare, già più simile al volgare di quanto si possa credere, presentava difficoltà a distinguere il suono b da quello v. oggi a noi può sembrare strano, ma è proprio per questo che si passa dall’imperfetto latino a quello italiano, come in laudabam, io lodavo. Ho scritto questa premessa perché come già detto all’inizio il verbo latino cubare, significa: giacere, coricarsi. In questi secoli, però, le persone meno colte tendevano a pronunciare qualcosa come cuvare, e ci sentivano dentro ovum, cioè uovo. Ciò portò a fare un’erronea ma affascinante associazione di idee: l’uccello che si corica sulle uova per riscaldarle. E così nasce il nostro covare, usato propriamente per l’accovacciarsi sulle uova. Dalla stessa voce è giunta fino a noi il lemma cubare che significa oltre a giacere anche calcolare la cubatura. La parola deriva dal greco kubos, dado, che ha poi dato la forma geometrica del cubo. Dal cubo arrina anche le parole come incubo, succubo e concubino, che scaturiscono proprio dal cubare latino, forte di significati più articolati, anche riguardanti al dormire e all’avere rapporti sessuali. Originariamente, nella tradizione romana, l’incubo e il succubo erano demoni, rispettivamente di genere maschile e femminile, che si univano sessualmente, giacendo sopra o sotto, alle persone dormienti, fiaccandone l’energia vitale e le capacità procreative. E i concubini altri non sono che coloro che illegittimamente condividono il letto con qualcuno. Tutte parole che passano per quel giacere che il cubare significa.

Favria, 17.02.22 Giorgio Cortese

