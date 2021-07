Ascolta l'Audio Dell'Articolo

COURGNÈ. Presentata a suo tempo come la panacea di tutti i mali che affliggono da sempre la viabilità nel centro storico, al di là della cortina fumogena maldestramente alimentata e sostenuta per una scellerata decisione resta chiaro ed assodato che la scelta della divisione in due di piazza d’armi, non è stata mai gradita (alias digerita) dai Cittadini.

Il fatto è ancora più grave per il disorientamento che ha generato.

Anzi, ha aggravato di più la situazione non solo per i fruitori / utenti del parcheggio ma soprattutto sui residenti locali penalizzati nell’attività commerciale e nel transito sostenibile. Da un attento esame, in qualsiasi ora del giorno, ci si accorge subito “de visu” che qualcosa non va .

Mezza piazza stracolma di auto e l’altra metà vuota, deserta perché sottoposta al pagamento vessatorio di un ticket.

In un lato la ricerca d’uno stallo impossibile a trovarsi se non con sgarbo, frizioni, malcostume e prepotenza, l’altro lato…DESERTO, ove qualche avventore occupa qualche stallo con timore reverenziale a cotanta fortuna (miracolo dell’obolo).

Reputo superfluo annotare che oggi più che mai, la capacità di farsi domande e di cambiare eventualmente opinione è un segno di flessibilità.

Ritengo, altresì, che sia indispensabile essere aperti al cambiamento, perché ci dà ampiezza di vedute indispensabile a prendere decisioni importanti o risposte adeguate.

Perdura, invece, nella “CASTA” dominante, imperturbabile al caso ed insaziabile nella pecunia (da qualunque fonte arriva) un arroccamento sull’utilità e versatilità d’una superiore visione…ma è evidente a tutti la necessità di un “ ritorno al passato”.

Piazza d’Armi libera dai pregiudizi; libera dall’imposizione coatta di ticket; libera dall’inettitudine e dall’arroganza di amministratori con una visione opacizzata e semioscurantista con l’evidente e mal celato scopo di “fare cassa”.

La scelta liberatrice darebbe un segnale di apertura al nuovo corso di vita che si presenta impellente disincrostandosi di certe velleità remote.

Anche questa è cultura dell’inclusione ed attenzione alle Persone e nello stesso tempo può contribuire all’innalzamento del senso civico, coesione sociale e del benessere dei Cittadini.

Paolo Salemi

