“Mi sono vaccinata solo per non essere sospesa dal lavoro perché devo portare il pane a casa per i miei figli. Purtroppo non ci permettono di scegliere”. Lo afferma Carmen, Oss di Settimo Torinese che ad ottobre scorso si è sottoposta alla vaccinazione anti covid non perché favorevole, ma in quanto obbligata dal governo. “Ancora adesso ho paura che io possa avere delle reazioni avverse. Sono contraria anche alla vaccinazione anti covid sui bambini infatti i miei figli non li vaccinerò”.

La vaccinazione obbligatoria è estesa al personale amministrativo del comparto sanità e include la [...]