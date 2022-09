Costi della politica: aumentano le indennità dei sindaci. Giusto o sbagliato?

Con la nuova legge di bilancio, a partire dall’anno 2024, in un Comune come Ribordone (49 abitanti), in alto canavese, oppure in una realtà come Usseglio (199), nel ciriacese, l’indennità lorda mensile del sindaco sarà di 2.208,00 euro. Oggi è a 1.659,00 euro. Per intenderci, un +33% rispetto a quanto percepito sino al 31 dicembre 2021.