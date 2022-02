“Stop greenwashing” (Smetti di lavare il verde), ovvero stop alle operazioni costruite per far sembrare ‘green’ quello che invece ‘green’ non è. E’ il messaggio lanciato da Cosmo, all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, al Festival di Sanremo, al termine dell’esibizione con “la Rappresentante di Lista” durante la serata delle cover. Cantavano Be My Baby delle Ronettes. Insieme a loro anche Ginevra e Margherita Vicario.

La provocazione sull’Ambientalismo di facciata, manco a dirlo, non è passata inosservata ed è stato subito ripresa sui social, non foss’altro che tra gli sponsor del Festival c’era l’Eni (il [...]