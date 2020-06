Cosa possono insegnare le aziende multinazionali a quelle italiane

Questo non è decisamente un buon anno per le imprese, nemmeno per le grandi multinazionali dell’elettronica di consumo e dell’IT. L’inaspettata sciagura sanitaria ha portato indubbiamente il mondo intero a ricorrere molto di più all’uso del Pc, tablet, telefoni cellulari e ogni altro device per l’intrattenimento, ma intanto gli andamenti delle vendite hanno visto un calo repentino.

“Stando ai dati sui trend che riguardano il settore degli smartphone, essendo ormai inseparabili amici tecnologici di chiunque, lascia molto preoccupati la fotografia della prima parte dell’anno, che include lo scoppio della pandemia da nuovo Coronavirus. Le spedizioni globali di telefonini sono diminuite del 17% su base annua nel primo trimestre 2020, è la peggior performance trimestrale del settore di tutti i tempi” è il commento di Melissa Del Buono di reviewbox.it.

Nel frattempo Samsung ha riconquistato il primato di più grande produttore al mondo nel mercato globale degli smartphone nello stesso trimestre, raggiungendo il vertice in tutte le regioni ad eccezione dell’Asia Pacifica.

Per quanto riguarda i diretti concorrenti Huawei si è posizionato subito dopo in questa classifica di vendite e ha mantenuto la prima posizione in Asia Pacifica, invece Apple ha ottenuto il terzo posto con qualche aumento della sua quota di mercato. Xiaomi ha mantenuto il quarto posto, seguito da OPPO.

Nonostante il duro colpo la multinazionale coreana non intende stravolgere del tutto i propri piani, perciò entro la fine dell’anno i nuovi modelli del cellulare Samsung per proseguire sul cammino dell’innovazione hardware e software. Quindi nella seconda metà dell’anno ci si dovrà aspettare anche l’immissione in commercio di nuovi prodotti al top di gamma, con device performanti e predisposti per il 5G, oltre a nuovi modelli foldable come il Galaxy Z Flip.

Questo approccio lungimirante e attento alla diversificazione delle attività per ripartire il rischio in caso di congiunture economiche negative è ciò che spesso difetta all’imprenditoria italiana, costituita quasi interamente da PMI, che convive con la sofferenza di esercizi commerciali come gli sexshop stralciati dagli aiuti pubblici.

A conferma di questo le dirette parole espresse da Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione telefonia di Samsung Italia Electronics, nel corso di un’intervista pubblicata all’inizio di maggio sulle pagine di La Repubblica:

“Quando riavremo una normalità continueremo come sempre a proporre soluzioni innovative che ispirino i consumatori. Non abbiamo cambiato la nostra roadmap di sviluppo. Porteremo sul mercato mondiale, e quindi anche italiano, la stessa quantità di innovazione di un anno normale. Quindi è lecito aspettarsi nuovi top di gamma nella seconda metà dell’anno, nuove versioni dei nostri prodotti foldable, e più modelli con 5G. Il treno non si ferma, poi come sempre saranno i consumatori a scegliere cosa è utile e no per loro”.

Questo è un chiaro segnale di come, nonostante il periodo profondamente buio e le incertezze, ciò che riguarda le nuove tecnologie merita di non fermarsi. L’accaduto può essere anche grande motivo di ispirazione di aziende molto più piccole per investire nel digitale, confidando nei benefici della razionalizzazione dei processi interni e spesso anche un miglioramento delle condizioni lavorative per una maggiore produttività e soddisfazione (lo smart working lo insegna!).

