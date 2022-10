La tradizione pacifica, nonviolenta e solidale della comunità eporediese deve oggi tornare in campo per nuove pratiche che rispondano alla sofferenza dei popoli aggrediti dalla guerra e chiedere sicurezza, pace e democrazia per la nostra comunità.

È chiara l’aggressione del potere politico e militare russo contro il popolo ucraino, aggressione che ha avuto come unica conseguenza (come sempre nella guerra) di uccidere inermi ucraini, mandare al macello giovani soldati ucraini e russi, distruggere case, scuole , ospedali, colpire infrastrutture pericolose come le centrali nucleari, instillare l’odio tra i popoli che non hanno invece altro desiderio se non quello di vivere in pace.

Non dimentichiamo che le vittime delle guerre sono da sempre i popoli, di chi aggredisce e di chi è aggredito.

Date queste premesse il M5S di Ivrea aderisce alla manifestazione organizzata ad Ivrea per sabato 22 ottobre, un corteo che partendo dalla Stazione alle ore 11, attraverserà la città per raggiungere Piazza Ferruccio Nazionale.

Il Movimento 5 Stelle di Ivrea ha collaborato all’organizzazione della giornata di mobilitazione del 22 ottobre operando con le numerose associazioni e organizzazioni che scenderanno per le vie della città.

Saremo presenti senza le nostre bandiere per favorire una giornata di fratellanza e di lotta aperta a tutti i cittadini di qualunque colore politico che credono sia giunto il momento di testimoniare l’esigenza di fermare la violenza e aprire vere trattative per la pace.

Facciamo quindi nostro l’invito della coalizione Europe for Peace formata dalle principali reti per la pace italiane ed europee che ha indetto una mobilitazione per la pace nel fine settimana del 22 ottobre a cui seguirà la grande manifestazione nazionale che si organizzerà a Roma nel mese di novembre. Come evidenzia il comunicato stampa del corteo di sabato “Manifestiamo per chiedere che si fermi l’orrore della guerra: non solo la guerra in Ucraina, dove da otto mesi si scontrano la Russia, l’Ucraina e gli stati della Nato, ma tutti i 60 conflitti armati che causano morti, feriti, crimini, distruzioni, profughi, miseria, odio”.

Riportiamo le motivazioni e i principi morali che ispirano la manifestazione del 22 invitando i cittadini e i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle a partecipare e coinvolgere le persone.

• Il ripudio della guerra in ogni parte del mondo;

• La condanna dell’aggressione Russa dell’Ucraina, di ogni violazione del diritto internazionale e dei diritti umani;

• La richiesta di iniziative di dialogo, una Conferenza Internazionale di Pace e tavoli di trattative per la soluzione nonviolenta dei conflitti;

• La solidarietà con le vittime delle guerre, con i pacifisti e gli obiettori di coscienza russi, ucraini e di ogni nazione, che si rifiutano di uccidere;

• L’abolizione di tutte le armi nucleari;

• La riduzione degli armamenti e delle spese militari;

• La salvaguardia della natura ancor più rovinata dalle guerre e dagli armamenti.

Aderiscono all’iniziativa: AGITE (Coordinamento piemontese di cittadini, associazioni, enti e istituzioni locali contro l’atomica, tutte le guerre e i terrorismi), ANPI di Ivrea, Associazione Rosse Torri, Azione Cattolica della Diocesi di Ivrea, Centro Aiuto alla Vita-MPV Ivrea, Centro Documentazione Pace, Centro Gandhi, CGIL Ivrea, Chiesa Valdese di Ivrea, Circolo PRC-SE di Ivrea, Democratiche Ivrea, Economia Disarmata del Movimento dei Focolari, Ecoredia, Emergency, Fraternità CISV Albiano, Good Samaritan, Gruppo Scout Ivrea 3, Il sogno di Tsige, Legambiente Dora Baltea, Libera Ivrea, LucyAssociazione, Mir Ivrea, Movimento Nonviolento Ivrea, Movimento 5 Stelle Ivrea, Osservatorio migranti, Pax Christi Ivrea, Viviamo Ivrea, ZAC!

